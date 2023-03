Tennis: alt Usa a Djokovic non vaccinato, salterà Indian Wells

(ANSA) - LOS ANGELES (USA), 06 MAR - Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, essendogli stato impedito di entrare negli Stati Uniti perché non vaccinato contro il Covid.

Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo californiano.

Il tennista serbo, che nelle scorse settimane ha chiesto senza successo una speciale esenzione alle autorità americane, per lo stesso motivo non potrà disputare l'altro Masters 1000 in programma tra due settimane a Miami, in Florida. (ANSA).