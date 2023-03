Migranti: Ue, altre tragedie se non affrontiamo le cause

"Se non affrontiamo le cause che sono alla base della migrazione, ci troveremo davanti ad altre tragedie". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea tornando sulla tragedia al largo delle coste di Crotone. La portavoce ha ribadito che le vite in mare "vanno sempre salvate", al di là delle ragioni che hanno portato all'originarsi degli eventi di ricerca e soccorso, che sono organizzati dagli Stati membri. (ANSA).