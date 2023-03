Incassi, Creed III vola in vetta con oltre 3 milioni

++ AGGIORNA E SOSTITUISCE SERVIZIO DELLE 13.46 ++ (ANSA) - ROMA, 06 MAR - Creed III, sequel del film del 2018 Creed II e nono capitolo della saga di Rocky Balboa (primo film senza il personaggio del pugile), conquista al debutto la vetta del box office italiano con oltre 3 milioni (3.242.450) di incasso in quattro giorni e lasciando indietro tutti gli altri.

The Whale, drammatica storia che ruota intorno a obesità e stigma sociale interpretato da Brendan Fraser in odore di Oscar, è secondo con 631mila euro (1,5 milioni in due settimane). Al terzo posto c'è il cartoon Mummie - A spasso nel tempo, divertente avventura tra l'antico Egitto e l'odierna Londra di Juan Jesus Garcia, con 510mila euro (1,4 milioni in due settimane).

Si ferma a 454mila euro d'incasso, e finisce fuori dal podio, Ant-Man and The Wasp: Quantumania', il nuovo film Marvel Studios al vertice sette giorni fa e che ha superato i 5,5 milioni in 3 settimane. Alla quinta posizione c'è Tramite amicizia, la commedia di Alessandro Siani ce ha incassato nel weekend 269mila euro (per un totale di oltre 2.7 milioni).

Entra in sesta posizione Mixed by Erry, la pellicola di Sydney Sibilia che narra le vicende di Enrico Frattasio, re delle musicassette pirata negli anni Ottanta, con 261mila euro, uscito 4 giorni fa. Al settimo posto la new entry Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To The Swordsmith Village, nuovo capitolo della saga tratta dal manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge (215mila euro). Ottava posizione per Non così vicino (A man called Otto) di Marc Forster con 209mila euro (1 milione 256mila euro in tre settimane).

Chiudono la top ten Empire of light di Sam Mendes (196mila euro) e il thriller e dramma sociale spagnolo-belga diretto da Juan Diego Botto, Tutto in un giorno (88mila euro).

Il totale al botteghino italiano dal 2 al 5 marzo, secondo i dati Cinetel, è di 6.852.618 (e non 6.381.080 euro come comunicato in precedenza) in crescita dell'20% rispetto al precedente week end. (ANSA).