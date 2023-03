Migranti: Meloni,non arrivata alcuna segnalazione da Frontex

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "La situazione è semplice nella sua drammaticità: non ci sono arrivate indicazioni di emergenza da Frontex. La rotta, inoltre, non è coperta dalle organizzazioni non governative e nulla dunque hanno a che fare con le politiche del governo. Nonostante noi lavoriamo per fermare i flussi illegali, abbiamo continuato a salvare tutte le persone. Questa è la storia. Io davvero non credo ci siano materie su cui esagerare così per colpire ciò che si considera un proprio avversario". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa ad Abu Dhabi parlando del naufragio sulle coste calabresi. (ANSA).