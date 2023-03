Breve incontro Blinken-Lavrov, Mosca revochi stop a Start

(ANSA) - NEW DELHI, 02 MAR - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto un "breve" incontro con il ministro degli Esteri russo Lavrov, per la prima volta dall'inizio della guerra, e ha fatto pressioni in relazione alla situazione in Ucraina. Lo ha riferito un funzionario americano. A margine dei colloqui del G20, Blinken ha ribadito a Lavrov l'impegno degli Stati Uniti a sostenere l'Ucraina, ha fatto pressione sulla Russia affinché revochi la sua decisione di sospendere il trattato nucleare New START e ha sollecitato il rilascio del prigioniero statunitense Paul Whelan, ha dichiarato il funzionario a condizione di anonimato.

Ma il ministero degli Esteri di Mosca, citato da Interfax, ha riferito che il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha "conversato brevemente" con il segretario di Stato americano Antony Blinken a margine della riunione del G20 a New Delhi, ma "non ci sono stati negoziati". (ANSA).