Cremlino, 'Kiev nega invio droni? Non le crediamo'

(ANSA) - MOSCA, 01 MAR - La Russia non crede a quanto detto dal consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak secondo il quale l'Ucraina non attacca il territorio russo con i droni.

"Non gli crediamo", ha risposto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo a una domanda in proposito, come riferisce l'agenzia Ria Novosti. (ANSA).