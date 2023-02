Metsola, Ue ha bisogno di nuove regole per sfide migrazione

(ANSA) - BRUXELLES, 26 FEB - "Gli Stati membri devono farsi avanti e trovare una soluzione. Ora. L'Ue ha bisogno di regole comuni e aggiornate che ci permettano di affrontare le sfide della migrazione". Lo dichiara sui social la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola affermando che "la tragedia avvenuta al largo delle coste di Crotone mi lascia rabbia e cuore spezzato".

"Esistono piani per aggiornare e riformare le norme europee in materia di asilo e migrazione - aggiunge Metsola -. Gli Stati membri non dovrebbero lasciarli lì". (ANSA).