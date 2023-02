Maltempo: neve a basse quote e venti di burrasca al Centronord

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Dalla notte di oggi venti da forti a burrasca, con possibili raffiche di burrasca forte, colpiranno Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Possibili forti mareggiate lungo le coste esposte dell'alto Adriatico. Dalle prime ore di domani si prevedono inoltre temporali su Emilia-Romagna orientale, in estensione a Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile, che prevede, dalla tarda mattinata di domani, nevicate fino ai 200-500 metri su Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Marche occidentali, dove le nevicate potranno registrarsi temporaneamente fino a quote di pianura specie al nord-ovest; fino ai 400-600 metri su Toscana e Umbria e fino ai 600-800 metri su Abruzzo e Molise.

Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idrogeologico per nove regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria. (ANSA).