Spazio: slitta di 24 ore il lancio della missione Crew-6

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - La Nasa e SpaceX hanno deciso di rinviare da domenica a lunedì il lancio della missione Crew-6, che porterà sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) quattro astronauti: gli americani Stephen Bowen e Warren Hoburg della Nasa, il russo Andrey Fedyaev della Roscosmos e Sultan al-Neyadi degli Emirati Arabi Uniti.

Il lancio dal Kennedy Space Center in Florida, inizialmente previsto per domenica 26 febbraio alle 8:07 ora italiana, è slittato alle 7:45 di lunedì a causa di alcuni ritardi nella preparazione della navetta Crew Dragon (servono nuove analisi termiche dei pannelli di rivestimento esterno) e del razzo Falcon 9 (verranno valutati alcuni contenitori a pressione avvolti in composito) di SpaceX.

L'equipaggio della Crew-6, giunto in Florida martedì per gli ultimi preparativi, resterà in orbita per una missione di sei mesi. All'arrivo sulla Iss troverà anche i quattro astronauti della precedente missione Crew-5 (in orbita da ottobre), che rientreranno sulla Terra circa cinque giorni dopo.

Se il lancio della Crew-6 dovesse slittare ulteriormente, ad esempio a causa del meteo, potrebbe essere ritentato il 28 febbraio, il 2 marzo e il 4 marzo. (ANSA).