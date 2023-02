Bonomi, industria pronta ad acquistare crediti Superbonus

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Sul fronte del superbonus e per lo stop alla cessione del credito "adesso abbiamo il problema di migliaia di cantieri che rischiano di fermarsi, anche noi come industria dobbiamo assumerci le nostre responsabilità" dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che dall'assemblea degli industriali di Savona indica una strada: "Se il Governo creasse le condizioni affinchè si possano fare cessioni di primo grado tra privati" si potrebbe "individuare una classe di imprese", per solidità economica, che "potrebbero acquistare i crediti che ora sono fermi: una assunzione di responsabilità dell'industria manifatturiera italiana". (ANSA).