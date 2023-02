Tesla, Musk dichiarato non colpevole per i tweet

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Elon Musk è stato dichiarato non colpevole dal tribunale di San Francisco, dove era sotto processo per una serie di tweet del 2018 sul delisting di Tesla.

L'azionista che aveva fatto causa al miliardario aveva accusato Musk di non aver all'epoca i fondi per l'operazione e di aver agito in modo sconsiderato discutendo del piano che forse era solo alle fasi embrionali. (ANSA).