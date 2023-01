Fmi rivede al rialzo Pil dell'Italia per il 2023, a +0,6%

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) rivede al rialzo le stime 2023 per l'Italia. Dopo il +3,9% del 2022, il pil italiano è atteso crescere quest'anno dello 0,6%, ovvero 0,8 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di ottobre e più della Germania (+0,1%). Per il 2024 la crescita italiana è stimata al +0,9%, 0,4 punti percentuali in meno rispetto a ottobre.

La crescita economica mondiale rallenta nel 2023 ma si rivela migliore delle attese. Dopo il +3,4% del 2022 il pil è atteso frenare quest'anno al +2,9%, ovvero 0,2 punti percentuali in più rispetto alle stime di ottobre. L'Fmi si attende una crescita globale del 3,1% per il 2024 (-0,1 punti). "I rialzi dei tassi delle banche centrali per combattere l'inflazione e la guerra in Ucraina continuano a pesare sulla ripresa economica", afferma.

"I rischi restano al ribasso" ma sono "moderati" rispetto all'ottobre 2022, aggiunge l'Fmi. (ANSA).