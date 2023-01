Netanyahu, 'uno degli attentati più gravi di ultimi anni'

(ANSA) - TEL AVIV, 28 GEN - "Uno degli attentati più gravi degli ultimi anni". Così il premier Benyamin Netanyahu ha definito l'attacco terroristico palestinese davanti una sinagoga a Gerusalemme che ha fatto 7 morti e cica 10 feriti. "Abbiamo deciso - ha spiegato - alcuni passi concreti immediati e il Consiglio di difesa del governo li varerà in una riunione convocata per domani sera". Netanyahu quindi ha fatto appello alla popolazione a "non prendere la legge tra le proprie mani" in quanto ci sono un esercito e una polizia che agiscono su istruzione del governo. (ANSA).