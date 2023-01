Afroamericano ucciso, scoppiano proteste in molte città Usa

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Proteste sono scoppiate in numerose città degli Stati Uniti a seguito della diffusione dei video sull'uccisione di Tyre Nichols da parte di cinque agenti della polizia a Memphis. Nella città del Tennessee - riferiscono i media locali - i manifestanti hanno bloccato il ponte dell'Interstate 55 che attraversa il fiume Mississippi e porta verso l'Arkansas. A Washington decine di manifestanti si sono radunati a Lafayette Park, vicino a Black Lives Matter Plaza, e in K Street mentre a Boston hanno marciato lungo Tremont Street, creando problemi al traffico cittadino. La Nbc segnala manifestazioni di protesta anche a Sacramento, San Francisco, Atlanta, Asheville, Filadelfia, Providence e Dallas.

Intanto le autorità di Memphis hanno diffuso uno dei video che mostra i cinque agenti afroamericani che fermano e picchiano a morte Nichols, anche lui afroamericano. Le immagini sono brutali e scioccanti. Il video di una bodycam mostra il 29/enne Nichols catturato dopo un tentativo di fuga, trattenuto a terra, colpito selvaggiamente dagli agenti per tre minuti mentre urla e invoca sua madre diverse volte. L'uomo era stato fermato per una presunta guida spericolata.

I video delle telecamere indossate dagli agenti e di quelle posizionate sul cruscotto delle loro auto sono stati pubblicati online il giorno dopo che i 5 poliziotti sono stati accusati di omicidio di secondo grado, aggressione, sequestro, cattiva condotta e abuso. Tutti sono già stati licenziati. (ANSA).