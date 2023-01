Ucraina: Ue, mai così tanti crimini di guerra nella storia

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GEN - "In Ucraina stiamo avendo a che fare con il più alto numero di crimini di guerra nella storia e questo perché abbiamo iniziato molto presto a indagare, non era mai successo prima". Lo ha detto Didier Reynders, Commissario europeo per la Giustizia, al termine del Consiglio informale di Stoccolma. "Dobbiamo evitare che questi crimini restino impuniti e ci sono varie possibilità", ha detto riferendosi alle ipotesi di un tribunale "internazionale" o "ibrido". "Qualunque cosa si deciderà è cruciale che ci sia il più ampio riconoscimento internazionale" e all'assemblea generale dell'Onu i Paesi dell'Ue dovranno avere "una sola voce". (ANSA).