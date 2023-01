Gas: chiude in calo a 56,7 euro, -25% da inizio anno

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Il gas chiude in netto calo per il terzo giorno consecutivo con le temperature che tornano sopra la media stagionale. Gli operatori guardano con grande attenzione ai livelli molto alti degli stoccaggi che consentiranno un più facile riempimento per il prossimo inverno.

Ad Amsterdam il prezzo scende del 2,8% a 56,7 euro al megawattora, dopo aver toccato un minimo di giornata a 54,72 euro ed attestandosi ai livelli pre-guerra in Ucraina. -25% da inizio anno. (ANSA).