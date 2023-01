Migranti: Guardia costiera, 11mila soccorsi da navi ong nel 2022

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Nel 2022 si sono registrati 105mila arrivi di migranti via mare, il 56% in più dell'anno scorso: 1.401 dall' Algeria, 32mila dalla Tunisia (+60%), 53mila dalla Libia (+70%).. Dalla Libia partono due flussi: uno dalla Tripolitania (33mila) e l'altro dalla Cirenaica (20mila). Poi c'è la rotta del Meditettaneo orientale (Turchia, Egitto, Libano e Siria), con 17mila arrivi.. Le navi ong sono attive solo sulla rotta che dalla Cirenaica arriva a lampedusa ed hanno soccorso oltre 11mila persone, il 34% di quelle partite dalla Tripolitania. Lo ha detto il contrammiraglio Giuseppe Aulicino, capo del Reparto III - Piani e Operazioni del Comando Generale delle Capitanerie di porto, in audizione alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti che sta esaminando il decreto con la stretta alla navi ong. (ANSA).