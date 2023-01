Saldi: Confcommercio, il 65% dei consumatori farà acquisti

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Il 65% dei consumatori farà acquisti durante il periodo dei saldi (+2,7% rispetto all'anno scorso), un rito che per oltre l'80% degli italiani rappresenta un'occasione per fare "affari" e per acquistare articoli che altrimenti non potrebbero permettersi; tra chi, invece, non farà acquisti, il 66% lo farà per risparmiare, mentre 1 su 3 per il peggioramento della propria situazione economica.

E' quanto emerge da un'indagine sui saldi invernali 2023 realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format research.

Gli articoli di abbigliamento si confermano al top delle preferenze d'acquisto (93,8%), seguiti da calzature (83,6%) e accessori (40,6%); a registrare il maggior incremento rispetto all'anno scorso sono gli articoli sportivi (+2%); oltre l'80% dei consumatori destinerà un budget di spesa inferiore ai 200 euro, cifra in linea con l'anno scorso, ma aumenta del 5,2% la quota di chi è intenzionato a spendere più di quanto fatto con i saldi passati; tra i canali di acquisto, i negozi di fiducia si confermano al primo posto per la metà degli italiani (50,4%), mentre l'online viene scelto dal 40,3%; oltre il 40% utilizzerà i social network per individuare gli articoli da acquistare, Instagram (84%) è il canale più utilizzato. (ANSA).