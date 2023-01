Wp,'Italia destinazione di viaggio più gettonata anche nel 2023'

(ANSA) - NEW YORK, 02 GEN - Nonostante le preoccupazioni per inflazione e recessione, l'interesse per i viaggi rimane elevatissimo nel 2023 tra gli americani, e l'Italia dopo il boom dello scorso anno e' ancora la meta piu' gettonata. A rivelarlo e' un'indagine del Washington Post, che ha sentito diversi operatori del settore, che mette il nostro Paese in cima alle destinazioni dei turisti Usa.

Costiera Amalfitana, Lago di Como, Toscana, Puglia e Sicilia sono le destinazioni italiane più richieste ma gli operatori del settore sottolineano come molti viaggiatori ora cercano esperienze fuori dai sentieri piu' battuti anche nei luoghi famosi, e sono interessati a immergersi nella cultura italiana attraverso corsi di cucina, escursioni e laboratori artigianali. Altre destinazioni europee gettonate per quest'anno sono Grecia, Portogallo e Regno Unito, ed e' tornato l'interesse per l'Asia (Giappone in testa) dopo la fine delle chiusure per il Covid. (ANSA).