Meloni, stop alle commissioni sul pos è incostituzionale

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "C'è chi ci chiede perché non togliete le commissioni" sul pagamento con moneta elettronica attraverso il pos", diciamo che non possiamo farlo perchè sarebbe incostituzionale. La moneta elettronica è privata, è un servizio offerto e lo Stato non può impedire a chi offre quel servizio di guadagnarci sopra una commissione. Probabilmente questa questa è la ragione per cui la Banca d'Italia fa le sue valutazioni sul tema dell'innalzamento del tetto al contante".

Così la premier Giorgia Meloni riferendosi ai rilievi espressi dalla Banca d'Italia alla manovra, in un video su Facebook, sfogliando gli appunti della sua agenda. (ANSA).