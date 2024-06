Timmermans, 'Ue è viva, ascesa dell'ultradestra non certa'

Il giorno dopo gli exit poll l'alleanza olandese Laburisti-Verdi manda un messaggio al resto dell'Europa: in Olanda c'è stata "l'affluenza più alta" alle Europee "dalla caduta del muro di Berlino, un grande risultato.

L'Europa è viva", ha detto Frans Timmermans, commentando i numeri che vedono il ticket europeista formato con lo Spitzenkandidat Bas Eickhout in vantaggio sull'ultradestra di Geert Wilders.

"Se sommiamo tutti i seggi dei partiti europeisti, diciamo al resto dell'Europa che deve ancora votare: non è affatto scontato che la destra radicale vinca queste elezioni", ha affermato Timmermans.



