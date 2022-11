(ANSA) - BERNA, 29 NOV - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di Bilancio. Lo si è appreso al Quirinale. Il testo è dunque pronto ad essere inviato in Parlamento: l'iter inizierà dalla Camera, per poi passare al Senato dove il via libera è atteso tra Natale e Capodanno.

