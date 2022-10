Hit parade, thasup pigliatutto tra album e vinili

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - A tre anni dal fortunato esordio con l'album 23 6451, thasup torna e si prende la vetta della classifica degli album e di quella dei vinili più venduti della settimana (secondo le rilevazioni Fimi/Gfk) con il nuovo "c@ra++ere s?ec!@le". Il giovane rapper ha già conquistato anche il primo posto della Top Albums Debut Global Spotify. Tra le collaborazioni presenti nel disco quelle con Coez, Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Lazza, Sfera Ebbasta, Rondodasosa.

Thasup scalza dal primo posto il producer Night Skinny che con il progetto monumentale Botox, che riunisce oltre 40 artisti, scivola al secondo posto. Stabili a seguire, Lazza terzo con Sirio, Marracash quarto con Noi, Loro, Gli altri (che piazza anche l'album Persona in decima posizione, dopo 153 settimane dall'uscita) e Rkomi quinto con Taxi Driver, in classifica ormai da quasi un anno e mezzo.

In sesta posizione la seconda new entry della settimana: l'esordio da solista di Manuel Agnelli con Ama il prossimo tuo come te stesso, che precede Bad Bunny con Un verano sin ti e Blanco con Blu Celeste (posizioni invertite rispetti a sette giorni fa). Stabile sul nono gradino Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare. Da segnalare Eros Ramazzotti che alla terza settimana dall'uscita di Battito Infinito finisce fuori dalla top ten ed è 21/o. (ANSA).