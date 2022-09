Elezioni:Meloni,spero in c.destra vincente in Italia e in Spagna

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Mi auguro che il centrodestra italiano guidato da Fratelli d'Italia vinca le elezioni e che questo possa fare da apripista per qualcosa di simile anche in Spagna tra qualche mese. In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, la concretezza e il pragmatismo dei conservatori sono molto più efficaci delle ricette ideologiche della sinistra". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una intervista all'Efe.

Meloni spiega che con Vox "siamo legati da stima, amicizia e lealtà reciproca. Abbiamo sorriso del fatto che in Italia la sinistra usi Vox per attaccare FdI e in Spagna usi FdI per attaccare Vox". (ANSA).