Serie A: Milan-Inter 3-2

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Il Milan ha battuto l'Inter 3-2 in un anticipo della quinta giornata di Serie A e sale momentaneamente in vetta, con 11 punti. scavalcando i cugini, fermi a 9. A San Siro, è stata la squadra di Inzaghi a segnare per prima, su contropiede, con Brozovic (21') ma poco dopo (28') Leao ha pareggiato. Doppio colpo del Milan a inizio ripresa, con Giroud (9') e ancora Leao (15'). Al 22' l'appena entrato Dzeko ha accorciato le distanze, poi Maignan ha fatto gli straordinari per difendere la preziosa vittoria dei rossoneri. (ANSA).