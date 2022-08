Draghi, predisposti piani risparmio gas a intensità crescente

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "A differenza di altri Paesi europei, le forniture di gas russo in Italia sono sempre meno significative, e una loro eventuale interruzione avrebbe un impatto minore di quanto avrebbe avuto in passato.

Il livello di riempimento degli stoccaggi ha ormai toccato l'80%, in linea con l'obiettivo di raggiungere il 90% entro ottobre. Il governo ha predisposto i necessari piani di risparmio del gas, con intensità crescente a seconda della quantità di gas che potrebbe venire eventualmente mancare. Ma avete sentito il ministro Cingolani e cosa preveda per quanto riguarda il risparmio energetico". Lo ha detto Mario Draghi al Meeting di Cl. (ANSA).