Collisione yacht-gommone in Costa Smeralda, nessun ferito

(ANSA) - PORTO CERVO, 06 AGO - Nuovo incidente in mare in Costa Smeralda, fortunatamente senza feriti. Due imbarcazioni che navigavano nella baia di Porto Cervo sono entrate in collisione questa mattina. Si tratta del super yacht "Ciao", di 52 metri, che ha urtato con la prua un gommone con a bordo due persone che stava uscendo anch'esso dalla baia. L'allarme è scattato a fine mattina, quando sul canale 16 dedicato alle emergenze è stato lanciato un Mayday. Nel gommone, infatti, si è aperta una falla e il natante ha cominciato a imbarcare acqua.

Immediato l'intervento di una motovedetta dei carabinieri di stanza nell'arcipelago della Maddalena, che fa capo al reparto territoriale di Olbia, guidato dal comandante Davide Crapa.

Tra le persone a bordo nelle rispettive imbarcazioni non sono registrati feriti.

La motovedetta dei militari ha quindi scortato il natante nel più vicino cantiere nautico per effettuare le necessarie riparazioni. (ANSA).