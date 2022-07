Gas: Donnarumma, in assenza sorprese stoccaggi basteranno

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Lo stoccaggio di gas in Italia continua ad aumentare, e "se la situazione non cambia da qui a ottobre, potremo avere abbastanza gas negli stoccaggi per affrontare l'inverno".

Lo ha detto l'amministratore delegato di Terna Stefano Donnarumma durante una conference call sui conti del gruppo.

"Possiamo immaginare decisioni del Governo per una riduzione della domanda e questo è il punto più importante - ha detto Donnarumma - ma per la produzione elettrica non vediamo un particolare impatto al momento, piuttosto una gestione normale del sistema". (ANSA).