Draghi,accelerare rigassificatori,a Piombino entro primavera

ROMA, 20 LUG - "Dobbiamo accelerare sull'installazione dei rigassificatori a Piombino entro la prossima primavera e a Ravenna: non è possibile volere la sicurezza energetica per gli italiani e poi protestare per queste infrastrutture". Così il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato.