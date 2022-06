Fs, 'nessun attacco hacker, problemi a rete di comunicazione'

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Non si è trattato di "nessun attacco hacker" ma di problemi tecnici che hanno riguardato la connettività della rete di comunicazione che ora sono "in via di risoluzione". Lo spiega Ferrovie dello Stato circa i problemi che si sono verificati da questa mattina, e che hanno provocato ritardi tra i 30 e i 60 minuti nei treni in partenza. (ANSA).