Il marito di Nancy Pelosi arrestato per guida in stato ebbrezza

(ANSA) - NEW YORK, 29 MAG - Il marito della speaker della Camera degli Usa Nancy Pelosi, Paul Pelosi, è stato arrestato in California per guida in stato di ebbrezza. Lo riporta il sito Tmz, sottolineando che Paul Pelosi, 82 anni, è stato arrestato poco prima della mezzanotte nella contea di Napa. La cauzione per il suo rilascio è stata fissata a 5.000 dollari. (ANSA).