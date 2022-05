Reddito: Boschi (Iv), si è rivelato un fallimento

(ANSA) - L'AQUILA, 26 MAG - La capogruppo Iv alla Camera Maria Elena Boschi, in visita all'Aquila per un confronto elettorale, ha ribadito le sue perplessità nei confronti del reddito di cittadinanza, suggerendo "di utilizzare gli stessi fondi per favorire le politiche di lavoro".

"Per noi il reddito di cittadinanza non ha funzionato - ha sottolineato - e questo, ovviamente, lo dicono i dati. Siamo sicuramente per politiche che sostengano persone in difficoltà, lo abbiamo dimostrato quando eravamo al governo con uno stanziamento mai visto prima di quasi tre miliardi contro la povertà, però servono politiche attive del lavoro, bisogna dare alle persone la possibilità di lavorare, l'opportunità di crescere e anche di migliorare, perché il reddito di cittadinanza significa che, in qualche modo, dipendi da un sussidio pubblico e sei sempre un po' condannato a restare nella situazione in cui già sei".

"Noi invece crediamo - ha aggiunto - che si debba dare alle persone la possibilità di lavorare e di farlo mettendo a frutto quello che si è studiato, anche per un discorso di qualità e dignità personale. Utilizziamo quei soldi per far costare meno il lavoro per chi assume e per chi lavora e soprattutto investimenti, investimenti, investimenti... perché servono per far ripartire la possibilità di creare posti di lavoro". (ANSA).