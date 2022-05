Mes:Donohoe, consulterò nuovamente Paesi su scelta direttore

(ANSA) - BRUXELLES, 23 MAG - "Le aspettative della riunione di oggi erano di poter dare una mano in vista della decisione formale di giugno, ed è quello che stato fatto oggi. Tutti coloro che hanno votato hanno potuto ascoltare le presentazioni e abbiamo fatto dei progressi nel chiarie quali saranno le opzioni". Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Pascal Donohoe rispondendo ad una domanda sul voto del nuovo direttore del Mes, tenutosi alla riunione di oggi.

"Parlerò con tutti i Paesi che voteranno, ma in particolare con i Paesi candidati per vedere se non si possono fare ulteriori progressi in vista della riunione di giugno", ha aggiunto Donohoe. Dopo il ritiro del candidato olandese Menno Snel, in seguito alla prima votazione ii nomi in lizza sono rimasti tre: l'italiano Marco Buti, il portoghese Joao Leao, e il lussemburghese Pierre Gramegna. (ANSA).