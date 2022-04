Riattivato il midollo spinale di una donna, può camminare

(ANSA) - ROMA, 06 APR - È riuscita a stare in piedi e camminare di nuovo una donna affetta da una rara malattia neurodegenerativa che l'aveva costretta a letto da oltre 18 mesi: il suo midollo spinale è stato riattivato grazie ad elettrodi impiantati direttamente nei nervi e che generano impulsi elettrici, regolando la pressione sanguigna. Lo straordinario risultato si deve a ricercatori dell'Ospedale Universitario di Losanna (Chuv) e della Scuola politecnica federale di Losanna (Epfl), che hanno pubblicato lo studio sul The New England Journal of Medicine. Adesso l'obiettivo è rendere la terapia disponibile per tutti coloro che ne hanno bisogno. (ANSA).