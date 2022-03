Ucraina: oggi question time con Draghi su profughi e energia

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Question time oggi alla Camera con il premier Mario Draghi. L'appuntmaento è come sempre a partire dalle 15 ed è trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, risponde a interrogazioni sulle iniziative di solidarietà e la gestione dell'accoglienza in relazione alla crisi umanitaria conseguente al conflitto in Ucraina (Serracchiani - PD); sulle iniziative per garantire l'accesso ai servizi essenziali ai profughi ucraini presenti sul territorio nazionale (Mugnai - CI); sulle iniziative per un aggiornamento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la proroga della sospensione del Patto di stabilità e crescita, in considerazione degli effetti determinati dal conflitto russo-ucraino (Molinari - Lega); sulle iniziative volte a porre in sicurezza gli approvvigionamenti energetici nella prospettiva di una politica energetica organica e differenziata, che tenga in considerazione anche il cosiddetto "nucleare pulito" (Boschi - IV); sulle iniziative in relazione all'aumento del costo dell'energia e dei prodotti agroalimentari, nonché per una strategia che assicuri in maniera strutturale l'approvvigionamento delle materie prime (Crippa - M5S); sulle iniziative, anche in sede europea, per un'accelerazione della realizzazione del cosiddetto Green Deal europeo e dell'obiettivo della sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili (Fornaro - LeU); sulle misure di sostegno a famiglie e imprese in relazione alle conseguenze economiche derivanti dalle sanzioni applicate alla Federazione russa (Lupi - Misto-Nci-Usei-Rin. Adc); sulle iniziative, anche in sede europea, per sostenere famiglie e imprese in relazione agli effetti derivanti dal conflitto in Ucraina e dalle sanzioni irrogate alla Federazione russa (Barelli - FI); conseguenze sulla tassazione degli immobili e sulla definizione dei valori Isee derivanti dal progetto di riforma del catasto dei fabbricati (Lollobrigida - FdI). (ANSA).