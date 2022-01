Sanremo, i Meduza superospiti della prima serata

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Il 1 febbraio balleremo con i Meduza": così Amadeus al Tg1 delle 20 ha annunciato che il gruppo si aggiunge ai superospiti del Festival di Sanremo.

"E' una band che fa ballare tutto il mondo con la musica dance, popolarissima e conosciutissima, sono tutti ragazzi italiani e devo dire che sono felice di averli al festival", ha sottolineato il direttore artistico e conduttore. Gruppo house formato da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, i Meduza hanno collezionato 800 milioni di streaming in tutto il mondo nel 2021. Il nuovo singolo, Tell It To My Heart feat. Hozier promette di far ballare l'Ariston: con milioni di streaming è entrando nelle Top 200 delle maggiori piattaforme digitali di 30 Paesi. (ANSA).