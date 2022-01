Quirinale: pressing ministri per voto positivi, tema in Cdm

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Dopo i capigruppo parlamentari, anche i ministri della maggioranza, secondo quanto si apprende, sarebbero in pressing per permettere ai grandi elettori positivi di partecipare al voto per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il tema sarebbe stato sollevato in cabina di regia dai capi delegazione e dovrebbe essere affrontato in Consiglio dei ministri. (ANSA).