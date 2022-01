Blinken, Mosca dimostri che non vuole invadere l'Ucraina

(ANSA) - GINEVRA, 21 GEN - La Russia deve fornire le prove che non intende invadere l'Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken al ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, secondo quanto riportato dallo stesso Blinken al termine dei colloqui "franchi e sostanziali" a Ginevra. Gli Stati Uniti reagiranno "a qualsiasi aggressione da parte della Russia anche non militare", ha sottolineato il capo della diplomazia americana, confermando che gli Usa sono d'accordo per fornire delle "idee" sotto forma di risposte scritte a Mosca la prossima settimana. (ANSA).