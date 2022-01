Covid: Messico, López Obrador guarito per la seconda volta

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 17 GEN - Dopo sei giorni senza attività pubbliche per avere contratto il covid-19 per la seconda volta, il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha ripreso oggi le attività ufficiali. a partire dalla sua tradizionale conferenza stampa quotidiana.

"Sono uscito dal contagio - ha dichiarato ai giornalisti sorridendo - ed è andato tutto bene, grazie all'isolamento e a una terapia lieve", a base di paracetamolo e di una pomata per il sollievo sintomatico della tosse e della congestione nasale.

"Ringrazio le persone che erano a conoscenza della mio stato di salute e mi hanno inviato messaggi", ha detto rivolgendosi al popolo messicano e "anche ai capi di Stato stranieri che mi hanno manifestato vicinanza per il difficile momento che attraversavo".

Dopo aver osservato che "omicron è una variante meno letale ma molto più contagiosa delle precedenti", il capo dello Stato messicano ha colto l'occasione per sottolineare che "dobbiamo comunque prenderci cura di noi stessi, evitare il contagio (...) attraverso il vaccino che aiuta molto, e che con la dose di richiamo ci mette praticamente al sicuro da pericoli gravi".

