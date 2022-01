Zingaretti, nel Lazio tutte le scuole riaprono il 10 gennaio

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato l'ordinanza per la riapertura delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio e delle Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) che riprenderanno in presenza il giorno 10 gennaio 2022. "Era prevista per circa il 20% degli istituti la riapertura venerdì 7 gennaio e grazie a questo provvedimento il rientro a scuola in presenza sarà per tutti lunedì", spiega l'assessore regionale alla Scuola Claudio Di Berardino.

"Nel Lazio a scuola tutti dal 10 gennaio. Da venerdì 7 saranno potenziati i servizi di tracciamento per gli studenti che si potranno prenotare su:prenotadrive.regione.lazio.it/main/home", scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).