Musica: hit parade; Marracash si riprende la vetta

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Sulla cresta dell'onda già da cinque settimane con il suo Noi, Loro, gli altri, il king del rap Marracash si riprende la vetta della classifica degli album più venduti stilata dalla Fimi per la settimana dal 17 al 23 dicembre 2021, scalzando dal trono Gvesvs di Guè che scivola al secondo gradino del podio seguita come la scorsa settimana da Materia di Marco Mengoni.

Stabile in quarta posizione anche Vasco Rossi con Siamo qui, seguito da 30 di Adele e da Blu Celeste di Blanco. In settima posizione risale un classico delle feste: Christmas di Michael Bublè che si piazza davanti a Zucchero con Discover e a Ultimo, stabile in nona posizione. Chiudono la top ten i Maneskin con il loro Teatro d'Ira vol. 1, in forte risalita dalla 18 esima posizione.

Marracash, in questo caso insieme a Guè, domina anche la classifica dei singoli più scaricati con Love seguito da Fedez con Sapore e da All i want for Christmas is you di Mariah Carey. In quarta posizione troviamo in questo caso i Pinguini tattici nucleari con Pastello bianco, cui segue di nuovo Marracash con Crazy Love.

Ed è il re del rap a dominare la classifica dei singoli sempre con Noi, Loro , gli altri, seguito in questo caso dai Pink Floyd con Dark side if the moon e da Guè con Gvesvs. (ANSA).