Moby Prince: governo, non ci sono atti secretati

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Sul disastro Moby Prince - 140 passeggeri morti nello scontro fra un traghetto e una petroliera, a Livorno, il 10 aprile 1991 - "non risultano atti o documenti" che siano "soggetti a classifiche di segretezza". E' quanto ha risposto il presidente del consiglio Mario Draghi alla commissione d'inchiesta presieduta dal deputato Pd Andrea Romano. "Inoltre - prosegue la lettera di Draghi - non risulta che siano stati apposti limiti all'accesso della documentazione in possesso del Comando generale o della Capitaneria di porto a seguito delle richieste formulate da parte dell'Autorità giudiziaria e delle commissioni parlamentari" (ANSA).