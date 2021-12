Cremlino,evitare troppe aspettative da vertice Putin-Biden

(ANSA) - MOSCA, 06 DIC - Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha messo in guardia contro aspettative "troppo eccitate ed emotive" sui colloqui tra Vladimir Putin e Joe Biden. "È molto importante non indulgere in aspettative troppo eccitate ed emotive: dopo tutto, sono due capi di stato che si parlano. In primo luogo, hanno cose da discutere in termini di attuazione degli accordi raggiunti durante il vertice di Ginevra, il lavoro è in corso", ha detto, citato dalla Tass. (ANSA).