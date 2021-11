Wes Anderson, The French Dispatch ispirato a De Sica

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "THE FRENCH DISPATCH è un film francese, ma dal cuore italiano. Mi sono ispirato al vostro cinema e soprattutto a un film come L'ORO DI NAPOLI di Vittorio De Sica: quando lo vidi per la prima volta decisi che ne avrei fatto uno simile. Amo queste antologie cinematografiche che si ritrovano anche in Visconti e Fellini, un format molto italiano". Parola di Wes Anderson, in conferenza stampa a Milano dove ha presentato THE FRENCH DISPATCH, già in concorso all'ultimo Festival di Cannes, nelle sale italiane dall'11 novembre, distribuito da Walt Disney.

Al centro di tutto un giornalista americano (Bill Murray) che crea una sua rivista nella fittizia cittadina francese di Ennui-sur-Blasé. Alla sua morte vengono pubblicate in suo omaggio dalla redazione alcune micro-storie. Si tratta, più che di cronaca, di una raccolta di servizi giornalistici d'autore pubblicati appunto su The French Dispatch. Il film è ispirato all'amore di Anderson per il New Yorker. "Non ho mai definito questo film una lettera d'amore al giornalismo. Sono stato frainteso. Ho messo nel film come una nota a pie' pagina, ovvero una lista di tutti gli scrittori che ho letto sul New Yorker che mi hanno ispirato da ragazzo. Ho un vero affetto per loro. Sono comunque legato ai quotidiani - continua il regista - e ogni giorno ne compro, uno anche se fanno parte di un giornalismo che sta scomparendo".

E ancora: "C'è sempre stata una tradizione di falsa informazione, di fake news, da parte della stampa per vendere meglio. Così non a caso la mia storia cerca di evidenziare il ruolo di un direttore che si preoccupa che ci sia verità in quello che si legge nel suo giornale. Oggi si pubblicano cose senza nessuna mediazione, non c'è più una figura intermediaria e io così rimpiango il passato".

Nel mega cast del film anche Benicio Del Toro, Adrien Brody, Francesc McDormand, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Owen Wilson, Timothée Chalamet, Mathieu Amalric, Willem Dafoe, Edward Norton, Liev Schreiber e Lea Seydoux. (ANSA).