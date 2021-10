Cannabis: Meloni, FdI pronti a Comitato per il No al referendum

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Nel giorno in cui depositano le firme per il referendum sulla legalizzazione della cannabis, Fratelli d'Italia annuncia che è disponibile a mettere tutta la propria struttura a disposizione se il referendum sulla legalizzazione della cannabis venisse accolto dalla Consulta, per organizzare il comitato per il no al referendum". L'ha annunciato la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ai giornalisti in piazza Montecitorio.

"È una follia nella nazione con il più alto tasso di abusi per uso droghe presuntamente leggere tra i quindicenni - ha spiegato - dire ai giovani che lo Stato è in grado solo di regalare loro la droga libera. Ci pare un messaggio folle".

L'iniziativa sarà presentata ufficialmente a Roma l'8 novembre e sulle adesioni Meloni ha aggiunto: "Speriamo sia un comitato trasversale, non un'iniziativa solo di FdI", chiarendo di non averne ancora parlato con gli alleati ("Credo che potranno essere interessati, dovremo rivederci nei prossimi giorni e potremmo fare un'iniziativa comune"), rimarcando: "Ma spero anche nei singoli di altri partiti e nella società civile". (ANSA).