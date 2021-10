Sparatoria in un centro commerciale in Idaho, 2 morti

(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - Due persone sono morte, mentre altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria in un mall dell'Idaho. Lo rende noto la polizia di Boise, riferendo che il sospetto autore dell'attacco è già stato arrestato e che non ci sono indicazioni di ulteriori minacce.

Tra i feriti anche uno degli agenti coinvolti in un conflitto a fuoco con il presunto sospetto. Ignoto per ora il movente.

