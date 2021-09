La Cina vara una stretta sugli aborti

(ANSA) - PECHINO, 27 SET - La Cina ha deciso di ridurre il numero di aborti effettuati non per "scopi terapeutici", nell'ambito delle nuove linee che mirano a migliorare "la salute riproduttiva delle donne" che fanno parte delle politiche per incoraggiare le famiglie ad avere più figli. Il pacchetto di misure, adottato ieri dal governo, è maturato nel pieno dei timori per il calo del tasso di natalità nazionale.

La Cina ha già adottato provvedimenti contro gli aborti selettivi in ;;base al sesso e le autorità sanitarie avevano avvertito nel 2018 che l'aborto contro "le gravidanze indesiderate era dannoso per le donne e rischiava di causare infertilità". (ANSA).