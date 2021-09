Papa: con corsa ad armi nucleari spreco risorse preziose

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "La corsa agli armamenti, comprese le armi nucleari, continua a sprecare risorse preziose che sarebbe meglio utilizzare a beneficio dello sviluppo integrale dei popoli e per proteggere l'ambiente naturale". Lo dice Papa Francesco in un tweet per la Giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari che si celebra oggi.

(ANSA).