Incidente rally, nove avvisi di garanzia a Reggio Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - Nove avvisi di garanzia sono stati emessi dalla Procura di Reggio Emilia per l'incidente al Rally dell'Appennino reggiano, durante il quale il 28 agosto due spettatori sono stati uccisi da una vettura in gara, uscita di strada. I carabinieri di San Polo d'Enza, all'esito delle indagini avevano denunciato nove persone, a vario titolo coinvolte nell'episodio e nella gestione della corsa, ipotizzando responsabilità, su cui la Procura ha concordato. Il pm ha anche nominato un consulente tecnico, per accertare la dinamica. Il fascicolo è per omicidio colposo plurimo a seguito di incidente mortale durante competizione automobilistica.

