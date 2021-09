Premier Pakistan,vietare istruzione a donne è anti-islamico

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Il primo ministro pakistano Imran Khan ha affermato che impedire alle donne di accedere all'istruzione in Afghanistan non sarebbe in linea con i dettati dell'Islam. In un'intervista con la BBC, Khan ha spiegato quali siano le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il Pakistan riconosca formalmente il nuovo governo talebano. Tra queste, una leadership "inclusiva e rispettosa dei diritti umani".

Khan ha anche affermato che l'Afghanistan non dovrebbe ospitare terroristi che potrebbero minacciare la sicurezza del Pakistan. (ANSA).